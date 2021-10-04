Серж Орье выбрал новый клуб

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Серж Орье выбрал новый клуб

Фото инстаграм Сержа Орье

Бывший защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье определился с командой, в которой он продолжит карьеру.

По информации журналиста Николы Скиры, в ближайшее время 28-летний футболист подпишет контракт с "Вильярреалом".

Стороны уже договорились об условиях соглашения, рассчитанного на три года.

Напомним, что в сентябре Орье расторг договор с "Тоттенхэмом" и с тех пор является свободным агентом.

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