Сержи Бархуан прокомментировал свою работу в "Барселоне"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Сержи Бархуан, работавший временным главным тренером "Барселоны" в течении последних 10 дней, прокомментировал проделанную им работу.
"Благодарен всем игрокам, штабу и персоналу за старания. Эти дни были напряженными. Пора продолжать работу в клубе. Вперед, "Барса"!" – написал Бархуан, который теперь вернется к работе с "Барселоной Б".
Под руководством испанского тренера "Барселона" успела сыграть три матча – с "Алавесом" (1:1) и "Сельтой" (3:3) в Ла Лиге и с киевским "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов.
Напомним, что следующий матч против "Эспаньола" в Ла Лиге 20 ноября сине-гранатовые проведут под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14