Сержи Бархуан прокомментировал свою работу в "Барселоне"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Сержи Бархуан, работавший временным главным тренером "Барселоны" в течении последних 10 дней, прокомментировал проделанную им работу.

"Благодарен всем игрокам, штабу и персоналу за старания. Эти дни были напряженными. Пора продолжать работу в клубе. Вперед, "Барса"!" – написал Бархуан, который теперь вернется к работе с "Барселоной Б".

Под руководством испанского тренера "Барселона" успела сыграть три матча – с "Алавесом" (1:1) и "Сельтой" (3:3) в Ла Лиге и с киевским "Динамо" (1:0) в Лиге чемпионов.

Напомним, что следующий матч против "Эспаньола" в Ла Лиге 20 ноября сине-гранатовые проведут под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса.

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