Сержиу Консейсау оценил шансы "Порту" в противостоянии с "Челси" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото: Твиттер @FCPorto
Наставник "Порту" Сержиу Консейсау поделился мыслями о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Челси".
"Болельщики без устали нас поддерживают и делают это с большим энтузиазмом. Это тот дух, который мы постараемся передать на поле. Трудно будет справиться с отсутствием Сержиу Оливейры, но мы найдем решение.
Понимаем, что перед нами стоит очень непростая задача, но мы к ней готовы. Рассматриваем несколько разных вариантов матча. В жизни нет ничего невозможного, особенно в футболе. Жаль, что "Челси" проиграл свой последний матч. Иногда такие ситуации заставляют всех взбодриться", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая встреча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Челси" состоится завтра, 7 апреля, в испанской Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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