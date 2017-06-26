Сесар Навас и Кудряшов перейдут в "Рубин"

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Сесар Навас и Кудряшов перейдут в "Рубин"

"Рубин" в ближайшее время пополнится ещё двумя игроками "Ростова", сообщают российские СМИ.

Новичками казанского клуба вскоре станут защитники Сесар Навас и Фёдор Кудряшов. Футболисты присоединятся к команде, которая проводит тренировочный сбор в Австрии.

Стоит отметить, что 37-летний Навас уже выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год.

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