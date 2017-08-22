Сесар Навас может вернуться в "Ростов"

Испанский защитник Сесар Навас, имеющий статус свободного агента, может вернуться в "Ростов", информирует SportBox.

По сведениям источника, уже в ближайшее время 37-летний бек может подписать соглашение со своим бывшим клубом.

Напомним, в России Навас выступал за казанский "Рубин" в период с 2009-го по 2015-й годы, а также непосредственно за "Ростов" - с 2015-й по текущий годы.

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