Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ

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Сесар Навас назвал лучшего защитника в истории РПЛ

Бывший игрок "Ростова" и "Рубина" Сесар Навас рассказал, кого он считает лучшим защитником в истории российской Премьер-лиги.

"Лучшим защитником в истории РПЛ считаю представителя ЦСКА Сергея Игнашевича. Когда я приехал в Россию, то он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень до самого завершения карьеры. Он обеспечивал просто шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный игрок. Он стабильно играл все эти годы, что я застал его", - сказал Навас.

Стоит отметить, что испанец выступал за российские клубы с 2009 по 2018 год.

Игнашевич начинал карьеру в "Патриоте", затем защищал цвета "Спартака" (Орехово), "Крыльев Советов", "Локомотива" и ЦСКА. За сборную России сыграл 126 матчей - это национальный рекорд.

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