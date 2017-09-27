Сесар Навас назвал своих самых сильных оппонентов на поле

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас назвал своих самых сильных оппонентов, которым он противостоял на футбольном поле.

"Я играл против большого количества команд и игроков. Сложно всех вспомнить, но Месси, Левандовски - это те игроки, против которых сложнее всего, которым нельзя давать ни метра пространства", - цитирует 37-летнего бека чемпионат.com.

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