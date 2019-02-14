Сесар Навас обратился к болельщикам "Рубина"

Известный испанский защитник Сесар Навас, принявший решение повесить бутсы на гвоздь, обратился к болельщикам "Рубина".

Стоит отметить, что казанский клуб был последним в карьере 39-летнего футболиста. В нём он провёл в общей сложности 8 сезонов.

"Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков "Рубина" за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по телевидению и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца! Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома всё это время. Спасибо за ваше гостеприимство! Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского "Рубина", за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое! Хочу пожелать удачи всем, кто является частью "Рубина", как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся ещё раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами" - цитирует письмо испанца официальный сайт клуба.

В составе "Рубина" Навас сыграл 255 матчей и забил 4 гола. Кроме казанцев ветеран выступал за другую российскую команду - "Ростов".

Не пропустите: "Рубин" обыграл "Шахтер" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru