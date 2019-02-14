Сесар Навас объявил о завершении карьеры
Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас принял решение завершить профессиональную карьеру.
"Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнёров, всегда был и остаётся любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведённое в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще" - говорится в заявлении на официальном сайте казанского клуба.
39-летний Навас является воспитанником мадридского "Реала". В России он выступал с 2009 года, сначала отыграв 6 сезонов за "Рубин", затем проведя 2 года в "Ростове" и ещё 1,5 года в "Рубине".
В общей сложности за казанцев опытный испанец сыграл 255 матчей и забил 4 гола.
Не пропустите: Навас может получить в "Рубине" новую должность. | http://soccernews.ru
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