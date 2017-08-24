Сесар Навас возвращается в "Рубин"

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Сесар Навас возвращается в "Рубин"

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов подтвердил, что испанский защитник Сесар Навас в ближайшее время вернётся в казанский клуб.

"Сесар как раз тот игрок, который может склеить легионеров и россиян. Он везде свой. Где-то может поставить на место, а где-то пошутить и разрядить обстановку. Он возвращается в Казань в субботу. В одном из наших телефонных разговоров он признался мне, что очень соскучился по футболу. Я сказал ему: "Мы тебя ждём, у меня твой подписанный контракт лежит в сейфе". Он ведь был с нами на сборах, готовился к сезону, а потом ему позвонили и сказали: "Твоему отцу нужна срочная операция". Он не мог в такой момент быть вне семьи. Сейчас ситуация, к счастью, такова, что он может вновь присоединиться к нам" - сказал функционер.

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