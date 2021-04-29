Сеск Фабрегас похвалил Головина

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Сеск Фабрегас похвалил ГоловинаФото: Твиттер @AS_Monaco 
Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас поделился мыслями об одноклубнике Александре Головине.

"Первым делом я отмечу в Головине его технику – она очень тонкая, очень русская. Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой или Александр Глеб. Я с Глебом тоже играл, да, он из Беларуси, но все же. У них очень чистая техника, очень приятно смотреть, как они работают с мячом.

Еще он кажется не очень мощным, так же как Глеб. Он мне очень во многом его напоминает, потому что они оба довольно худые, но в то же время сильные. Если пойти с ними в стык, их не так просто будет оттеснить от мяча.

Алекс скорее игрок третей четверти поля и выше. Ему очень нравится вести мяч, у него неплохой дриблинг, ему нравится играть на фланге.

Он всегда старается открываться под мяч, на фланге, между линиями, у него хороший пас. Он может забивать больше, хотя я видел, как он забивал несколько очень важных мячей. Это парень, который обязательно будет прогрессировать.

Если есть мастерство и трудолюбие, то такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно", – заявил Фабрегас в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В текущем сезоне россиянин выходил на поле в составе "Монако" в 24 матчах во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 8 результативных передач.

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