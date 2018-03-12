Сеск: "Постараемся сделать все, чтобы Месси чувствовал себя не комфортно и не смог сыграть идеально"

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Сеск: "Постараемся сделать все, чтобы Месси чувствовал себя не комфортно и не смог сыграть идеально"Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас высказался о предстоящем противостоянии с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Остановить Месси сложно, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы он чувствовал себя не комфортно и не смог провести свой идеальный матч, но не только он, но и другие игроки "Барсы", - цитирует 30-летнего хавбека "аристократов" Marca.

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru

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