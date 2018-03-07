Сессеньон, которым интересуются едва ли не все английские гранды, определился с будущим клубом

Теги фулхэмрайан сессеньонливерпуль

Сессеньон, которым интересуются едва ли не все английские гранды, определился с будущим клубомПолузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон, которым интересуются едва ли не все гранды английской Премьер-Лиги, определился со своим будущим клубом.

Так, по информации Daily Express, 17-летний хавбек предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле". "Красных" перспективный игрок поставил выше лондонских "Тоттенхэма" и "Челси", а также манчестерских "Сити" и "Юнайтед", которые также были заинтересованы в его подписании.

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Фулхэм".

Напомним, Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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