Сессеньон, которым интересуются едва ли не все английские гранды, определился с будущим клубом

Полузащитник "Фулхэма" Райан Сессеньон, которым интересуются едва ли не все гранды английской Премьер-Лиги, определился со своим будущим клубом.

Так, по информации Daily Express, 17-летний хавбек предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле". "Красных" перспективный игрок поставил выше лондонских "Тоттенхэма" и "Челси", а также манчестерских "Сити" и "Юнайтед", которые также были заинтересованы в его подписании.

В нынешнем сезоне Сессеньон забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Фулхэм".

Напомним, Эмре Джан назвал нежелательных соперников для "Ливерпуля" в следующих раундах Лиги Чемпионов. | soccernews.ru