Сессеньон, которым интересуются многие английские гранды, может остаться в "Фулхэме"

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Сессеньон, которым интересуются многие английские гранды, может остаться в "Фулхэме"

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон может отказаться от перехода в другой клуб.

Как сообщает Todomercadoweb, 17-летний игрок может остаться в "Фулхэме", если клуб в следующем сезоне будет выступать в АПЛ. В настоящее время "дачники" занимают третье место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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