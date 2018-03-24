Сессеньон, которым интересуются многие английские гранды, может остаться в "Фулхэме"

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон может отказаться от перехода в другой клуб.

Как сообщает Todomercadoweb, 17-летний игрок может остаться в "Фулхэме", если клуб в следующем сезоне будет выступать в АПЛ. В настоящее время "дачники" занимают третье место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Читайте также: Сессеньон, которым интересуются едва ли не все английские гранды, определился с будущим клубом. | http://soccernews.ru