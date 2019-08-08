Сессеньон стал игроком "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" приобрел хавбека "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Как сообщает официальный сайт "шпор", 19-летний игрок поставил свою подпись под шестилетний соглашением.

"Тоттенхэм" заплатил за футболиста 27 миллионов евро, еще 5 миллионов "Фулхэм" получит в виде бонусов. Кроме того, "Тоттенхэм" отдал права на хавбека Джожуа Онома.

В прошлом сезоне на счету Сессеньона два забитых мяча и шесть ассистов в 38 матчах.

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