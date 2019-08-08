Сессеньон стал игроком "Тоттенхэма"

Теги райан сессеньонтоттенхэмфулхэмтрансферы

Сессеньон стал игроком "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" приобрел хавбека "Фулхэма" Райана Сессеньона.

Как сообщает официальный сайт "шпор", 19-летний игрок поставил свою подпись под шестилетний соглашением.

"Тоттенхэм" заплатил за футболиста 27 миллионов евро, еще 5 миллионов "Фулхэм" получит в виде бонусов. Кроме того, "Тоттенхэм" отдал права на хавбека Джожуа Онома.

В прошлом сезоне на счету Сессеньона два забитых мяча и шесть ассистов в 38 матчах.

Читайте также: Коутиньо отказал "Тоттенхэму". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии

"Арсенал" объявил о трансфере защитника сборной Шотландии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов