Сестра Гаттузо умерла на 38-м году жизни

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Сестра Гаттузо умерла на 38-м году жизни

Сестра главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо Франческа умерла на 38-м году жизни. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, сегодня, 2 июня, стало известно, что девушка умерла в больнице. С февраля 2020 года Франческа находилась в реанимации. По каким точно причинам - неизвестно.

Отметим, долгое время сестра Гаттузо работала секретарем в "Милане". Клуб выступил с соболезнованиями.

"Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Мы разделяем с семьей боль и потерю. Покойся с миром, дорогая Франческа", - написала пресс-служба клуба в твиттере.

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