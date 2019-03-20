Сестра Гризманна опровергла желание футболиста перейти в "Барселону"

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Сестра Гризманна опровергла желание футболиста перейти в "Барселону"

Мод Гризманн, сестра нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, опровергла информацию, согласно которой её брат задумался о переходе в "Барселону".

"Антуан действительно разочарован вылетом из Лиги Чемпионов. Это правда. Но остальные слухи утомляют. Единственный клуб, с которым мы контактируем - это "Атлетико", - сказала родственница звёздного француза.

Напомним, что в прошлом году Гризманн заключил новый контракт с "Атлетико" до 2023 года.

Интерес к 27-летнему футболисту проявляют ПСЖ, "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

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