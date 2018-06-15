Сестра Гризманна: "В "Барселоне" нам сказали, что, оставаясь в "Атлетико", брат рискует не выиграть Лигу Чемпионов"

Сестра форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна Мод, которая также является его агентом, рассказала о своих переговорах с каталонской "Барселоной".

"В "Барселоне" нам сказали, что, оставшись в "Атлетико" с большей зарплатой, нежели брату предлагали на "Камп Ноу", он рискует не выиграть Лигу Чемпионов. Акцент был сделан на том, что "Барса" не выигрывала ЛЧ уже три года, и они хотят одержать очередную победу в турнире вместе с ним в составе ", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников" Marca.

Напомним, Линекер прокомментировал выбор Гризманна. | soccernews.ru