Сестра Гризманна: "В "Барселоне" нам сказали, что, оставаясь в "Атлетико", брат рискует не выиграть Лигу Чемпионов"

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Сестра Гризманна: "В "Барселоне" нам сказали, что, оставаясь в "Атлетико", брат рискует не выиграть Лигу Чемпионов"Сестра форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна Мод, которая также является его агентом, рассказала о своих переговорах с каталонской "Барселоной".

"В "Барселоне" нам сказали, что, оставшись в "Атлетико" с большей зарплатой, нежели брату предлагали на "Камп Ноу", он рискует не выиграть Лигу Чемпионов. Акцент был сделан на том, что "Барса" не выигрывала ЛЧ уже три года, и они хотят одержать очередную победу в турнире вместе с ним в составе", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников" Marca.

Напомним, Линекер прокомментировал выбор Гризманна. | soccernews.ru

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