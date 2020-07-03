Сестра Гризманна встретится с руководством "Барселоны"

Мод Гризманн, сестра и агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, в скором времени проведёт встречу с руководством каталонского клуба.

По информации Sport.es, представитель француза хочет выяснить позицию "сине-гранатовых" по настоящему и будущему футболиста.

Сообщается, что Гризманн сейчас не чувствует себя счастливым на "Камп Ноу". Тем не менее, он не стремится уйти из команды.

Если же боссы "Барсы" склоняются к продаже форварда, то его окружение намерено форсировать процесс, чтобы уже существующий конфликт между сторонами не усугублялся, поскольку это может нанести удар по репутации игрока.

29-летний Гризманн присоединился к "блаугране" прошлым летом за 120 миллионов евро, в его активе 14 голов и 4 ассиста в 43 матчах.

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