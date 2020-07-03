Сестра Гризманна встретится с руководством "Барселоны"
Мод Гризманн, сестра и агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, в скором времени проведёт встречу с руководством каталонского клуба.
По информации Sport.es, представитель француза хочет выяснить позицию "сине-гранатовых" по настоящему и будущему футболиста.
Сообщается, что Гризманн сейчас не чувствует себя счастливым на "Камп Ноу". Тем не менее, он не стремится уйти из команды.
Если же боссы "Барсы" склоняются к продаже форварда, то его окружение намерено форсировать процесс, чтобы уже существующий конфликт между сторонами не усугублялся, поскольку это может нанести удар по репутации игрока.
29-летний Гризманн присоединился к "блаугране" прошлым летом за 120 миллионов евро, в его активе 14 голов и 4 ассиста в 43 матчах.
Не пропустите: "Барселона" готова обменять Гризманна на одного из игроков ПСЖ, "Интера" или "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14