Сестра Икарди: "Врагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у его жены"

Теги мауро икардиинтер милан

Сестра Икарди: "Врагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у его жены"
Ивана Икарди, сестра нападающего "Интера" Мауро Икарди, подвергла критике жену своего брата Ванду Нару.

"Я бы рагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у жены Мауро. У нас с ней конфликт. Она делает вид, что ничего не происходит. Но я бы хотела, чтобы она сказала мне то, что должна сказать", - приводит слова Иваны The Sun.

Напомним, что несколько недель назад 26-летний Икарди был лишен капитанской повязки. Позже выяснилось, что такое решение приняло руководство миланского клуба из-за поведения Нары во время переговоров о новом контракте форварда. Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом 2021 года.

В результате конфликта Икарди два месяца не выходил на поле и лишь недавно вернулся в основной состав.

Не пропустите: "Ювентус" готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"

Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 31 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Милан Милан 31 52
5 Аталанта Аталанта 31 52
6 Рома Рома 31 51
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 Дженоа Дженоа 31 34
14 Парма Парма 31 34
15 Удинезе Удинезе 30 32
16 СПАЛ СПАЛ 31 32
17 Болонья Болонья 31 30
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 31 11
Полная таблица

топ-5 тегов