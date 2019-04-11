Сестра Икарди: "Врагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у его жены"



Ивана Икарди, сестра нападающего "Интера" Мауро Икарди, подвергла критике жену своего брата Ванду Нару.

"Я бы рагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у жены Мауро. У нас с ней конфликт. Она делает вид, что ничего не происходит. Но я бы хотела, чтобы она сказала мне то, что должна сказать", - приводит слова Иваны The Sun.

Напомним, что несколько недель назад 26-летний Икарди был лишен капитанской повязки. Позже выяснилось, что такое решение приняло руководство миланского клуба из-за поведения Нары во время переговоров о новом контракте форварда. Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом 2021 года.

В результате конфликта Икарди два месяца не выходил на поле и лишь недавно вернулся в основной состав.

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