Сестра Икарди: "Врагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у его жены"
Ивана Икарди, сестра нападающего "Интера" Мауро Икарди, подвергла критике жену своего брата Ванду Нару.
"Я бы рагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у жены Мауро. У нас с ней конфликт. Она делает вид, что ничего не происходит. Но я бы хотела, чтобы она сказала мне то, что должна сказать", - приводит слова Иваны The Sun.
Напомним, что несколько недель назад 26-летний Икарди был лишен капитанской повязки. Позже выяснилось, что такое решение приняло руководство миланского клуба из-за поведения Нары во время переговоров о новом контракте форварда. Его нынешнее соглашение с клубом истекает летом 2021 года.
В результате конфликта Икарди два месяца не выходил на поле и лишь недавно вернулся в основной состав.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11