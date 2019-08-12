Сестра Неймара ответила фанатам ПСЖ, оскорбившим форварда

1 Теги псжнеймар

Сестра Неймара ответила фанатам ПСЖ, оскорбившим форварда
Рафаэлла Сантос, сестра нападающего ПСЖ Неймара, дала жесткий ответ болельщикам парижского клуба, которые оскорбляли ее брата во время матча 1-го тура чемпионата Франции против "Нима" (3:0).

"Вы - ничтожества. Без Неймара вам, ублюдкам, ничего не выиграть", - написала Сантос в Twitter.

Позже сестра бразильца удалила пост.

Напомним, что фанаты ПСЖ недовольны решением футболиста покинуть клуб в летнее трансферное окно. Претендентами на игрока являются "Реал" и "Барселона".

Не пропустите: "Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ага,конечно...

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"

"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 1 3
2 ПСЖ ПСЖ 1 3
3 Анжер Анжер 1 3
4 Реймс Реймс 1 3
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
6 Ницца Ницца 1 3
7 Лилль Лилль 1 3
8 Ренн Ренн 1 3
9 Метц Метц 1 1
10 Тулуза Тулуза 1 1
11 Страсбур Страсбур 1 1
12 Брест Брест 1 1
13 Нант Нант 1 0
14 Амьен Амьен 1 0
15 Дижон Дижон 1 0
16 Монпелье Монпелье 1 0
17 Бордо Бордо 1 0
18 Марсель Марсель 1 0
19 Монако Монако 1 0
20 Ним Ним 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов