Сестра Неймара ответила фанатам ПСЖ, оскорбившим форварда



Рафаэлла Сантос, сестра нападающего ПСЖ Неймара, дала жесткий ответ болельщикам парижского клуба, которые оскорбляли ее брата во время матча 1-го тура чемпионата Франции против "Нима" (3:0).

"Вы - ничтожества. Без Неймара вам, ублюдкам, ничего не выиграть", - написала Сантос в Twitter.

Позже сестра бразильца удалила пост.

Напомним, что фанаты ПСЖ недовольны решением футболиста покинуть клуб в летнее трансферное окно. Претендентами на игрока являются "Реал" и "Барселона".

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