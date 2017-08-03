Сестра Неймара уже перебралась в Париж

Сестра форварда каталонской "Барселоны" Неймара Рафаэлла Бекран уже перебралась в Париж, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, близкая родственница бразильца поселилась в своем новом доме в столице Франции. Ожидается, что в ближайшее время по ее пути проследует и ее звездный брат, ныне находящийся в Барселоне.

Напомним, прибытие Неймара в Париж откладывается. | soccernews.ru