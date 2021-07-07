Сестра погибшего Салы пыталась покончить с собой

Теги эмилиано сала

Сестра погибшего Салы пыталась покончить с собойФото: инстаграм

Ромина, сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы, совершила попытку самоубийства.

Как сообщает tn.com.ar, девушка находится в больнице в критическом состоянии. Известно, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом виде.

Напомним, что Сала погиб два с половиной года назад. Он переходил из "Нанта" в "Кардифф". Во время перелета в Уэльс его самолет упал в проливе Ла-Манш.

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