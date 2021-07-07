Сестра погибшего Салы пыталась покончить с собой
Фото: инстаграм
Ромина, сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы, совершила попытку самоубийства.
Как сообщает tn.com.ar, девушка находится в больнице в критическом состоянии. Известно, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом виде.
Напомним, что Сала погиб два с половиной года назад. Он переходил из "Нанта" в "Кардифф". Во время перелета в Уэльс его самолет упал в проливе Ла-Манш.
Читайте также: "Нант" опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах. | http://soccernews.ru
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