Сестра Роналду - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: "Невозможно всё делать в одиночку. Криштиану по-прежнему лучший"

Теги ювентускриштиану роналдулион

Сестра Роналду - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: "Невозможно всё делать в одиночку. Криштиану по-прежнему лучший"

Эльма Авейру, сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразила поддержку своему брату, вылетевшему с командой из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старую синьору" выбил из главного еврокубка французский "Лион" благодаря правилу гостевого гола.

При этом португальский форвард оформил дубль в домашнем матче с "ткачами".

"Ты сделал всё, что мог. Я горжусь твоей игрой и самоотдачей. К сожалению, невозможно всё делать в одиночку. Таков футбол! Но ты сделал всё возможное, и ты по-прежнему лучший", - написала сестра Роналду в инстаграме.

Не пропустите: Президент "Ювентуса": "Роналду - опора клуба. Уверен, что он останется". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов