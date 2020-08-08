Сестра Роналду - о вылете "Ювентуса" из ЛЧ: "Невозможно всё делать в одиночку. Криштиану по-прежнему лучший"

Эльма Авейру, сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразила поддержку своему брату, вылетевшему с командой из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старую синьору" выбил из главного еврокубка французский "Лион" благодаря правилу гостевого гола.

При этом португальский форвард оформил дубль в домашнем матче с "ткачами".

"Ты сделал всё, что мог. Я горжусь твоей игрой и самоотдачей. К сожалению, невозможно всё делать в одиночку. Таков футбол! Но ты сделал всё возможное, и ты по-прежнему лучший", - написала сестра Роналду в инстаграме.

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