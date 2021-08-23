Сестра Роналду - об отменённом голе: "Ограбление начинается"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Элма Авейру, сестра нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отреагировала на незасчитанный гол своего брата в концовке матча 1-го тура Серии А против "Удинезе" (2:2).

36-летний португалец забил победный мяч на 95-й минуте, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот.

"Если бы там было моё плечо, офсайда бы не было. Нужно было надеть [футболку] на размер меньше. Ограбление начинается", - написала Элма в сторис инстаграма.

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