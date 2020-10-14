Сестра Роналду отреагировала на известие о коронавирусе у Криштиану

Катя Авейру, сестра португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала известие о том, что ее брат заразился коронавирусом.

"Если Криштиану поможет разбудить весь мир, то станет понятно, что его нам послал сам Бог. Тысячи людей много осознают насчет этой пандемии, тестов и мер безопасности. Все это - самая большая чушь, которую я видела в своей жизни. Сегодня я прочитала на этот счет фразу "Хватит быть марионетками!" Я аплодирую такому подходу", — написала Авейру на своей странице в Instagram.

35-летний Роналду не поможет сборной Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".

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