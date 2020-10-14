Сестра Роналду отреагировала на известие о коронавирусе у Криштиану
Катя Авейру, сестра португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, прокомментировала известие о том, что ее брат заразился коронавирусом.
"Если Криштиану поможет разбудить весь мир, то станет понятно, что его нам послал сам Бог. Тысячи людей много осознают насчет этой пандемии, тестов и мер безопасности. Все это - самая большая чушь, которую я видела в своей жизни. Сегодня я прочитала на этот счет фразу "Хватит быть марионетками!" Я аплодирую такому подходу", — написала Авейру на своей странице в Instagram.
35-летний Роналду не поможет сборной Португалии в матче Лиги наций с командой Швеции. Кроме того, футболист не сыграет за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии с "Кротоне" и "Вероной", а также поединке Лиги Чемпионов с киевским "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17