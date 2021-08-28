Сестра Роналду прокомментировала возвращение брата в "Манчестер Юнайтед"

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Сестра Роналду прокомментировала возвращение брата в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Кати Авейру

Катя Авейру, сестра португальского форварда Криштиану Роналду, отреагировала на переход своего брата из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Добро пожаловать домой, моя любовь. Это место, которого ты заслуживаешь. Какое счастье, я очень горжусь. Спасибо тебе за то, что ты такой прекрасный человек", - написала Авейру.

Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет. Он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

36-летний нападающий сыграл 134 матча за "Ювентус", забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, это я в панталонах! )))))))))

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