Сестра Роналду раскритиковала ван Дейка за шутку о своём брате

Катя Авейру, сестра нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, осталась недовольна шуткой защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка про её брата во время церемонии вручения "Золотого мяча".

Напомним, что голландец в ответ на вопрос об отсутствии португальца на мероприятии сказал: "А он был соперником?".

"Люди живут за пределами реальности. Какая скромность! Да, было известно, что Криштиану не выиграет награду, хотя он взял важные титулы, как командные, так и личные. Дорогой Вирджил, там, куда ты пришёл, Криштиану был уже тысячи раз. Когда ты играл несколько лет и ещё даже не касался трофеев, Криштиану был трёхкратным чемпионом, лучшим игроком и лучшим бомбардиром той страны, где ты играешь. На тот момент он был младше тебя.

Потом он перешёл в "Реал" и стал лучшим игроком этого клуба. Тебе знакомо это название, дорогой Вирджил? Вполне возможно, что да, потому что в составе этой команды он победил вас в финале Лиги Чемпионов. И у него уже пять таких побед. Он обыгрывал твою сборную в финале Лиги Наций.

Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли? Когда у тебя будут в руках трофеи, которые действительно считаются, тогда, возможно, ты сможешь оказаться за одним столом с Криштиану. Для меня он остаётся самым лучшим", - написала Авейру в инстаграме.

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