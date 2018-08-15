Сестра Роналду сумела мастерски изобразить форварда на картине

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Сестра Роналду сумела мастерски изобразить форварда на картине

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду разместил в своем Instagram картинку, на которой изображен он и его семья, которую нарисовала сестра форварда Катя Авейру.

"Casa Aveiro – еще одна работа, выполненная моей сестрой Катей Авейру при поддержке моей мамы Долореш Авейру. Добро пожаловать в Casa Aveiro", – написал Роналду.

На картине изображены Роналду, две сестры, мама и отец.

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