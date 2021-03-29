Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией

Теги криштиану роналдупортугалия

Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией

Фото: инстаграм Кати Авейру

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась мнением о незасчитанном голе футболиста в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой с Сербии (2:2). Также Авейру высказалась о поступке Роналду, который выбросил капитанскую повязку в знак протеста против решения арбитра.

"Криштиану является символом нашей нации. Люди в своей благородной мудрости говорят: "У кого нет чувств не может быть сыном хороших людей". Португалию обокрали с скандалом. Криштиану забил чистый гол, который мог принести нам победу. Конечно, он взбунтовался. Поэтому он покинул поле, так как там не стоило оставаться. Роналду охватил гнев из-за отношения к его страны, честь которой он много раз защищал зубами и ногтями. Поэтому он и бросил на землю капитанскую повязку. Это поразительное хладнокровие, так как каждый из нас бросил бы повязку в лицо главному арбитру или боковому судье за то, что они сделали с Португалией, сделали со всеми нами. Хотя мы все полны отвращения из-за того, как поступили с нами, некоторые псевдоэксперты осмелились критиковать Криштиану!" – написала Авейру в своем Instagram.

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