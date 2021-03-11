Сестра Роналду жестко ответила сотруднику "Порту", который оскорбил Криштиану
Катя Авейру, сестра португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, ответила диктору домашнего стадиона "Порту" Фернандо Саулю, который оскорбил ее брата после вылета итальянского клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Свинья - это ты. Сначала вымой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней. Подобные слова являются неуважением к символу Португалии. Я поддерживаю "Порту" в национальном чемпионате, но не могу ассоциировать такого человека с клубом. Я скромная португалка, но жду встречи с тобой. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, скажешь ли ты это в лицо", – написала Авейру в своем Instagram.
Ранее Саулю заявил следующее: "Мы отомстили итальянским ворам, отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на "Драгау". Жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!"
Не пропустите: "Ювентус" определился с ценой на Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" теряет основного полузащитника
-
"Ливерпуль" и "Реал" поборются за бразильского таланта
-
Матч отбора ЧМ-2022 Мальта – Россия может не состояться
-
2
Сестра Роналду жестко ответила сотруднику "Порту", который оскорбил Криштиану
-
В "Рубине" отреагировали на информацию об интересе топ-клубов к Хвиче Кварацхелии
-
1
"Ювентус" определился с ценой на Роналду
-
Гасперини не удивлен вылетом "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
Суперкубок Франции разыграют в Израиле
-
Клопп не думает, что "Ливерпуль" сможет сейчас бороться за Лигу Чемпионов
-
Фернандесу и Фомину отменили желтые карточки. Они смогут сыграть против "Арсенала" и "Спартака"
-
2
УЕФА включил в команду недели Лиги Чемпионов сразу 6 игроков "Ливерпуля"
-
"Бавария" теряет Алабу из-за травмы
-
"Реал" предлагает Варану новый контракт
-
"Спартак-2" назвал имя нового главного тренера
-
Судья, говоривший на русском языке в матче "Львова", получил предупреждение
-
1
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ могли купить Роналду прошлым летом
-
КДК не стал отменять желтую карточку Жиго
-
Кварацхелией заинтересовались итальянские клубы
-
Сульшер дал комментарий касательно ситуации с Кавани
-
Легенда "Бенфики" может покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17