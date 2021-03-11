Сестра Роналду жестко ответила сотруднику "Порту", который оскорбил Криштиану

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Сестра Роналду жестко ответила сотруднику "Порту", который оскорбил Криштиану

Катя Авейру, сестра португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, ответила диктору домашнего стадиона "Порту" Фернандо Саулю, который оскорбил ее брата после вылета итальянского клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Свинья - это ты. Сначала вымой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней. Подобные слова являются неуважением к символу Португалии. Я поддерживаю "Порту" в национальном чемпионате, но не могу ассоциировать такого человека с клубом. Я скромная португалка, но жду встречи с тобой. Со мной, моей матерью и братьями. Посмотрим, скажешь ли ты это в лицо", – написала Авейру в своем Instagram.

Ранее Саулю заявил следующее: "Мы отомстили итальянским ворам, отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на "Драгау". Жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!"

Не пропустите: "Ювентус" определился с ценой на Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Символ Португалии - свинья????... А я думал портвейн!!!... Да, выбор невелик... Хе-хе..

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