Сестры Роналду встали на защиту португальца в его конфликте с Сарри

Теги ювентускриштиану роналду

Сестры Роналду встали на защиту португальца в его конфликте с Сарри

Катя и Эльма Авейро, сестры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразили поддержку брату в его конфликте с главным тренером клуба Маурицио Сарри

Обе девушки отметились комментариями в Instagram.

"Не связывайся с ним. Представь, что было бы, если бы ты этого не сделал. Думай теперь об этом!" - написала Катя.

"Теперь у него все хорошо", - заявила Эльма.

Напомним, что Сарри заменил 34-летнего Роналду в двух подряд матчах - с "Миланом" (1:0) в чемпионате Италии и "Локомотивом" (2:1) в Лиге Чемпионов. В обоих матчах "Ювентус" забивал победные голы уже после замены португальца. По некоторым данным, Роналду, уходя с поля в матче с "Миланом", назвал тренера "с*****м сыном".

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