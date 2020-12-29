Сетьен готов вернуться в "Барселону"

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Сетьен готов вернуться в "Барселону"

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не исключил своё возвращение на "Камп Ноу".

"Разочарование из-за случившегося в "Барселоне" уже позади. Всё это нужно воспринимать просто как часть работы. Это был невероятный опыт. Мы действительно не смогли добиться поставленных целей. Когда в команду пришёл мой тренерский штаб, всё было очень сложно. Но я, конечно, согласился бы вернуться. И я никогда не пожалею, что пошёл туда", - приводит слова 62-летнего специалиста Marca.

Напомним, что Сетьен возглавлял "Барсу" с января по август 2020 года. Под его руководством "сине-гранатовые" проиграли "Реалу" чемпионскую гонку в Примере, а также позорно вылетели из Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "Баварии" со счётом 2:8.

В конце ноября тренер подал в суд на каталонский клуб из-за невыполнения финансовых обязательств при увольнении.

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