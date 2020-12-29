Сетьен готов вернуться в "Барселону"
Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен не исключил своё возвращение на "Камп Ноу".
"Разочарование из-за случившегося в "Барселоне" уже позади. Всё это нужно воспринимать просто как часть работы. Это был невероятный опыт. Мы действительно не смогли добиться поставленных целей. Когда в команду пришёл мой тренерский штаб, всё было очень сложно. Но я, конечно, согласился бы вернуться. И я никогда не пожалею, что пошёл туда", - приводит слова 62-летнего специалиста Marca.
Напомним, что Сетьен возглавлял "Барсу" с января по август 2020 года. Под его руководством "сине-гранатовые" проиграли "Реалу" чемпионскую гонку в Примере, а также позорно вылетели из Лиги Чемпионов, потерпев поражение от "Баварии" со счётом 2:8.
В конце ноября тренер подал в суд на каталонский клуб из-за невыполнения финансовых обязательств при увольнении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14