Сетьен: "Гризманн выполняет работу, достойную похвалы"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о результатах нападающего Антуана Гризманна после матча 29-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0).

"Нелегко играть, когда вокруг тебя столько соперников, нужно искать пространство, хорошо играть. Гризманн выполняет работу, достойную похвалы. Он забил гол, который был отменен. Гризманн очень важен для команды", - передает слова Сетьена Marca.

В этом сезоне 28-летний футболист отметился 8 голами и 5 ассистами в 28 матчах.

Не пропустите: "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая| http://soccernews.ru