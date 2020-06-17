Сетьен: "Гризманн выполняет работу, достойную похвалы"

Теги барселонаантуан гризманнкике сетьен

Сетьен: "Гризманн выполняет работу, достойную похвалы"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о результатах нападающего Антуана Гризманна после матча 29-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0).

"Нелегко играть, когда вокруг тебя столько соперников, нужно искать пространство, хорошо играть. Гризманн выполняет работу, достойную похвалы. Он забил гол, который был отменен. Гризманн очень важен для команды", - передает слова Сетьена Marca.

В этом сезоне 28-летний футболист отметился 8 голами и 5 ассистами в 28 матчах.

Не пропустите: "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

"Крылья Советов" сыграют с "Ахматом" в футболках с надписью "Спасибо врачам"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов