Сетьен: "Кто я такой, чтобы изменить Месси"

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о совместной работе с Лионелем Месси.

"Месси - лучший футболист всех времен. Были и другие великие футболисты, однако такого уровня игры, который Лео показывает на протяжении многих лет, не достиг никто. Им очень трудно управлять. Кто я такой, чтобы изменить Месси! Если в клубе приняли его таким, какой он есть в течение многих лет, и не изменили его.

Он очень сдержанный, однако заставляет вас видеть то, чего хочет. Он мало разговаривает. Да, смотрит, смотрит... После своего ухода я убежден, что должен был принимать другие решения, однако там есть что-то больше тебя: клуб. И это больше президента, футболиста, тренера.

Это клуб и болельщики. Это те, к кому вы обязаны относиться с огромным уважением, и делать то, что более удобно для этого объединения. Многие люди убеждены, что Месси или какой-то еще футболист стоят выше клуба и тренера. Этот футболист, как и те, кто его окружают, на протяжении 14 лет завоевывали трофеи, они выигрывали все", - приводит слова Сетьена El Pais.

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