Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"

Теги барселонакике сетьенлионель месси

Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился впечатлениями от первой тренировки каталонского клуба. Об этом сообщает As.

"Месси - невероятный. Он уникален. Без сомнений скажу, что я наслаждался, глядя на игроков, которых теперь тренирую. Особенно Месси, но он не единственный", - сказал Сетьен.

Соглашение 61-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года. 

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Барселона" решила отложить трансфер Ольмо| http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов