Сетьен: "Месси - невероятный. Он уникален"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился впечатлениями от первой тренировки каталонского клуба. Об этом сообщает As.

"Месси - невероятный. Он уникален. Без сомнений скажу, что я наслаждался, глядя на игроков, которых теперь тренирую. Особенно Месси, но он не единственный", - сказал Сетьен.

Соглашение 61-летнего специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года.

После 19 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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