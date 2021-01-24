Сетьен может возглавить китайский клуб

Бывший главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен может возглавить "Далянь Ифан", сообщает Marca.

По сведениям издания, в настоящее время испанский специалист ведёт переговоры с представителями китайского клуба. Также интерес к наставнику проявляют и другие азиатские клубы.

Ранее "Далянь Ифан" остался без тренера после отставки испанца Рафаэля Бенитеса.

62-летний Сетьен является безработным после увольнения из "Барселоны" 17 августа 2020 года после поражения команды от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Ранее он тренировал "Расинг", "Полидепортиво", сборную России по пляжному футболу, сборную Экваториальной Гвинеи, "Логроньес", "Луго", "Лас-Пальмас" и "Бетис".

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