Сетьен: "Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен лестно высказался о капитане команды Лионеле Месси.

"Я соглашусь со всем, что ранее было сказано о Лео. У него фантастические показатели, ни один футболист в истории не совершал подобного. Он оказывает огромное влияние на игру команды. Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова.

Месси делает нас, тренеров, лучше, он приносит и забирает у нас трофеи. Сейчас у меня появился другой взгляд на ситуацию, так как теперь я его тренер. Он футболист, которому можно ничего не рассказывать. Это необъяснимо, но прекрасно", - приводит слова Сетьена Marca.

В текущем сезоне на счету Месси 16 голов и 9 ассистов в 20 играх.

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