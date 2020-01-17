Сетьен: "Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова"
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен лестно высказался о капитане команды Лионеле Месси.
"Я соглашусь со всем, что ранее было сказано о Лео. У него фантастические показатели, ни один футболист в истории не совершал подобного. Он оказывает огромное влияние на игру команды. Можно подумать, что такой игрок, как Месси, не появится снова.
Месси делает нас, тренеров, лучше, он приносит и забирает у нас трофеи. Сейчас у меня появился другой взгляд на ситуацию, так как теперь я его тренер. Он футболист, которому можно ничего не рассказывать. Это необъяснимо, но прекрасно", - приводит слова Сетьена Marca.
В текущем сезоне на счету Месси 16 голов и 9 ассистов в 20 играх.
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
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|Команда
|М
|О
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|19
|40
|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11