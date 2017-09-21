Сетьен: "Мы могли выиграть у "Реала" более крупно"

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Реалом" в матче пятого тура испанской Примеры.

"Победа в этом матче сделает нас сильнее и придаст нам большой импульс в уверенности. Нужно понимать, что и у "Реала" есть слабые места. Однако победить здесь без мучений невозможно. Адан был великолепен, но у нас тоже были атаки и моменты. Жалею, что у "Бетиса" были проблемы с реализацией. Мы могли выиграть более крупно, могли нанести "Реалу" больший ущерб" - приводит слова Сетьена Football Espana.

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