Сетьен: "Мы могли выиграть у "Реала" более крупно"

Теги реал мадридбетис

Сетьен: "Мы могли выиграть у "Реала" более крупно"

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Реалом" в матче пятого тура испанской Примеры.

"Победа в этом матче сделает нас сильнее и придаст нам большой импульс в уверенности. Нужно понимать, что и у "Реала" есть слабые места. Однако победить здесь без мучений невозможно. Адан был великолепен, но у нас тоже были атаки и моменты. Жалею, что у "Бетиса" были проблемы с реализацией. Мы могли выиграть более крупно, могли нанести "Реалу" больший ущерб" - приводит слова Сетьена Football Espana.

Также читайте: Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов