Сетьен: "Мы не будем спешить с трансферами"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о своем подходе к трансферной политике.

"Мы не будем спешить с трансферами. Я не люблю принимать импульсивные решения, сперва хочу все обдумать. Нужно изучить то, что у меня есть, а уже потом решать", - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что ранее "Барса" из-за травмы потеряла Луиса Суареса. Сроки восстановления уругвайца составят четыре месяца.

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