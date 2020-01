Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"

"Сине-гранатовые" проводили первый гостевой поединок чемпионата под руководством Кике Сетьена, который стартовал с домашней минимальной победы над "Гранадой" благодаря голу Лионеля Месси. "Барса" на пару с "Реалом" после 20-ти туров лидировала в Примере, набрав 43 очка. "Валенсия", которая в последнем матче Ла Лиги была унижена "Мальоркой" (1:4), занимала 7 место, имея в активе 31 пункт. Обе команды недавно участвовали в Суперкубке Испании и вылетели в полуфинале – "Барселона" уступила "Атлетико", а "Валенсия" оказалась слабее "Реала", который в итоге и стал обладателем трофея. Посреди недели левантийцы и каталонцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании, одолев "Логроньес" и "Ибицу" соответственно. Кике Сетьен сделал 2 замены по сравнению с поединком против "Гранады". Ракитича и Видаля изменили Де Йонг и Артур соответственно. В остальном структура "сине-гранатовых" не изменилась – тройку защитников составили Роберто, Пике и Умтити, а Фати и Альба активно действовали по бровках. Первый же опасный момент на 10-й минуте матча привел к пенальти. Хосе Гайя получил передачу на левом фланге, обыграл Серхи Роберто и вошел в штрафную, где был сбит Жераром Пике. Защитник "Барселоны" получил желтую карточку, а рефери назначил одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Макси Гомес, но форвард "летучих мышей" не сумел переиграть тер Штегена. Немецкий голкипер парировал мяч, летевший в левый от него угол.

Неудача не смутила "Валенсию", которая продолжала атаковать. Сразу же мог отличиться автоголом Пике, срезав мяч в собственные ворота после прострела Торреса, но тер Штеген снова оказался на месте. "Барселона" в обычном стиле для Сетьена катала мяч с большим количеством передач, но к обострению это не приводило. Лишь на 27-й минуте "сине-гранатовые" создали первый относительно опасный момент. Месси выполнял штрафной, но мяч пролетел намного выше ворот. Зато подопечные Селадеса ответили супермоментом – тер Штеген перевел мяч в штангу после выстрела Макси Гомеса и тут же удачно сыграл еще и на добивании в исполнении Гамейро! В следующей атаке хозяев голкипер сборной Германии не без проблем, но все же не позволил забить Кондогбия. 4:0 по голевым моментам по итогам первых 30-ти минут игры. Лишь на 36-ом обороте секундной стрелки гости нанесли первый удар в створ – Доменек нейтрализовал попытку Месси. Аргентинец, к слову, провел провальный первый тайм – ошибки при передачах, неудачные попытки дриблинга и испорченный штрафной. В конце тайма еще один перспективный шанс был у "Барсы". Гости перехватили мяч на чужой половине, "ядро" оказалось у Артура, который неудачно оценил ситуацию и упустил момент как для удара, так и для передачи. А вот хорошую атаку левантийцев прервал арбитр – Хесус Хиль Мансано свистнул и зафиксировал фол в центре поля против Макси Гомеса, хотя игра продолжилась выходом на ворота "Барсы". "Валенсия" выглядела куда острее в первом тайме, хотя Барса прогнозируемо дольше держала мяч – 37 на 63%. Подопечные Альберта Селадес наиграли на забитый мяч, но команды ушли на перерыв без голов. 0:0 – итог первых 45-ти минут на "Месталье".

Второй тайм начался с гола "Валенсии". После навеса с левого фланга мяч оказался у Макси Гомеса, который пробил с острого угла. На пути мяча, летевшего мимо, оказался Жорди Альба, от спины которого круглый влетел под перекладину ворот тер Штегена. Шансов спасти команду у голкипера не было, а взятие ворот записали как автогол. Не без доли везения, но вполне заслуженно "Валенсия" вышла вперед! Сетьен отреагировал на пропущенный гол, выпустив Видаля вместо Артура. Чилиец сразу же обыгрался с Месси, но в последний момент защитники выбили мяч из-под ног у Лео. Альба классно прострелил на Месси – Габриэль в роскошном подкате заблокировал удар! Лионель завелся и нанес еще один удар с линии штрафной – рядом со штангой. Вот это уже было что-то похожее на "Барселону", в отличие от "блаугранас" образца первого тайма. Опять обостряла связка Альба-Месси. Испанец отдал на аргентинца, тот в касание забрасывал в дальний угол, однако немного не попал. Гризманн навесил на Месси, но опять точность подвела лидера Барселоны – его удар головой был неточным. Исключительно Лео пытался бить по воротам – на 72-й минуте в его активе было 7 попыток, тогда как все остальные игроки "Барселоны" пробили только два раза на всю команду. После удара со штрафного Доменек сделал классный сейв – кто бил, наверное, уточнять не приходится.

"Валенсия" выдержала давление "Барселоны", а на 77-й минуте забила второй раз. Каталонцы провалились в защите, абсолютно свободный Макси Гомес получил мяч в штрафной и обводным ударом поразил дальний угол. 2:0! Практически сразу Габриэль после подачи углового эффектно забил в падении, но Мансано отменил гол. Это было противоречивое решение арбитра, который дал указание перевыполнить удар с угла поля. Эпизод выглядел абсолютно "чистым". Последний шанс гостей в матче не использовал Месси, пробив выше со штрафного. Первый же действительно классный соперник Барселоны эпохи Сетьена сумел преодолеть каталонцев! "Валенсия" набрала 34 очка и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ, а вот Барса уже завтра может отпустить "Реал" на 3 пункта – соперником мадридцев станет "Вальядолид". К Кике Сетьену возникает все больше и больше вопросов, а вот Селадесу можно поаплодировать – "Валенсия" даже без Парехо и Родриго, который вышел лишь на замену, продемонстрировала солидную игру.

Старт Сетьена в "Барселоне" вызывает немало вопросов

Первый по-настоящему серьезный экзамен в статусе главного тренера "Барселоны" Кике Сетьен не сдал. Далеко не все удавалось уже в дебютном матче с "Гранадой", проблемы были даже со скромной "Ибицей", а "Валенсия" ярко обнажила проблемы "Барсы". Безусловно, в чем-то "летучим мышам" повезло, прежде всего в моменте с автоголом Альбы. Защитник "блаугранас" после этого эпизода вошел в историю, став рекордсменом каталонцев в 21-м веке. 4 гола в свои ворота в матчах Ла Лиги – таким "успехом" больше не может похвастаться ни один другой футболист "Барсы" (как среди действующих, так и среди бывших). Иронии придает то, что в ряды "блаугранас" Альба перешел именно из "Валенсии". Сетьен выпустил оптимальный, по мнению многих экспертов, треугольник в центре поля, который сформировали Артур, де Йонг и Бускетс. Однако, кроме привычного контроля мяча, "Барса" практически ничего не смогла противопоставить сопернику. Гости куда больше владели мячом – 73,52 процента, но что с того? "Пока мяч у нас, нам не забьют" – логика в таком утверждении, конечно, есть, но нужно забивать и самим, а с этим явно не сложилось. По ходу игры Сетьен вернулся к старой схеме, которую использовал еще Эрнесто Вальверде. Игра "сине-гранатовых" стала несколько более острой после появления Артуро Видаля. Месси пытался вести команду за собой, однако неудачно.

Заметно, что Барса еще не привыкла к новой схеме с тремя центрбеками, которую начал использовать Кике Сетьен. Второй гол "Валенсии" – яркое тому подтверждение. Серия коллективных позиционных ошибок привела к тому, что Макси Гомес абсолютно беспрепятственно забил второй гол, который стал решающим в поединке. И в некоторых других эпизодах атакующие игроки "летучих мышей" получали слишком много свободы у ворот тер Штегена. Закономерность триумфа "летучих мышей" подтверждает и статистика – хозяева по ожидаемым голами наиграли на 1,5 балла, тогда как у "Барселоны" аналогичный показатель составил лишь 0,86 xG.

73.52% - Barcelona have lost vs Valencia at Mestalla with just 73.52% possession; the highest ratio for a loser side in this #LaLiga season after their 73.71% possession in Granada. Styler#valenciabarca #Barcelona #Barca pic.twitter.com/XgBVf6jy2q