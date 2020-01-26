Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"

"Сине-гранатовые" проводили первый гостевой поединок чемпионата под руководством Кике Сетьена, который стартовал с домашней минимальной победы над "Гранадой" благодаря голу Лионеля Месси. "Барса" на пару с "Реалом" после 20-ти туров лидировала в Примере, набрав 43 очка. "Валенсия", которая в последнем матче Ла Лиги была унижена "Мальоркой" (1:4), занимала 7 место, имея в активе 31 пункт. Обе команды недавно участвовали в Суперкубке Испании и вылетели в полуфинале – "Барселона" уступила "Атлетико", а "Валенсия" оказалась слабее "Реала", который в итоге и стал обладателем трофея. Посреди недели левантийцы и каталонцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании, одолев "Логроньес" и "Ибицу" соответственно. Кике Сетьен сделал 2 замены по сравнению с поединком против "Гранады". Ракитича и Видаля изменили Де Йонг и Артур соответственно. В остальном структура "сине-гранатовых" не изменилась – тройку защитников составили Роберто, Пике и Умтити, а Фати и Альба активно действовали по бровках. Первый же опасный момент на 10-й минуте матча привел к пенальти. Хосе Гайя получил передачу на левом фланге, обыграл Серхи Роберто и вошел в штрафную, где был сбит Жераром Пике. Защитник "Барселоны" получил желтую карточку, а рефери назначил одиннадцатиметровый удар. К мячу подошел Макси Гомес, но форвард "летучих мышей" не сумел переиграть тер Штегена. Немецкий голкипер парировал мяч, летевший в левый от него угол.

Неудача не смутила "Валенсию", которая продолжала атаковать. Сразу же мог отличиться автоголом Пике, срезав мяч в собственные ворота после прострела Торреса, но тер Штеген снова оказался на месте. "Барселона" в обычном стиле для Сетьена катала мяч с большим количеством передач, но к обострению это не приводило. Лишь на 27-й минуте "сине-гранатовые" создали первый относительно опасный момент. Месси выполнял штрафной, но мяч пролетел намного выше ворот. Зато подопечные Селадеса ответили супермоментом – тер Штеген перевел мяч в штангу после выстрела Макси Гомеса и тут же удачно сыграл еще и на добивании в исполнении Гамейро! В следующей атаке хозяев голкипер сборной Германии не без проблем, но все же не позволил забить Кондогбия. 4:0 по голевым моментам по итогам первых 30-ти минут игры. Лишь на 36-ом обороте секундной стрелки гости нанесли первый удар в створ – Доменек нейтрализовал попытку Месси. Аргентинец, к слову, провел провальный первый тайм – ошибки при передачах, неудачные попытки дриблинга и испорченный штрафной. В конце тайма еще один перспективный шанс был у "Барсы". Гости перехватили мяч на чужой половине, "ядро" оказалось у Артура, который неудачно оценил ситуацию и упустил момент как для удара, так и для передачи. А вот хорошую атаку левантийцев прервал арбитр – Хесус Хиль Мансано свистнул и зафиксировал фол в центре поля против Макси Гомеса, хотя игра продолжилась выходом на ворота "Барсы". "Валенсия" выглядела куда острее в первом тайме, хотя Барса прогнозируемо дольше держала мяч – 37 на 63%. Подопечные Альберта Селадес наиграли на забитый мяч, но команды ушли на перерыв без голов. 0:0 – итог первых 45-ти минут на "Месталье".

Второй тайм начался с гола "Валенсии". После навеса с левого фланга мяч оказался у Макси Гомеса, который пробил с острого угла. На пути мяча, летевшего мимо, оказался Жорди Альба, от спины которого круглый влетел под перекладину ворот тер Штегена. Шансов спасти команду у голкипера не было, а взятие ворот записали как автогол. Не без доли везения, но вполне заслуженно "Валенсия" вышла вперед! Сетьен отреагировал на пропущенный гол, выпустив Видаля вместо Артура. Чилиец сразу же обыгрался с Месси, но в последний момент защитники выбили мяч из-под ног у Лео. Альба классно прострелил на Месси – Габриэль в роскошном подкате заблокировал удар! Лионель завелся и нанес еще один удар с линии штрафной – рядом со штангой. Вот это уже было что-то похожее на "Барселону", в отличие от "блаугранас" образца первого тайма. Опять обостряла связка Альба-Месси. Испанец отдал на аргентинца, тот в касание забрасывал в дальний угол, однако немного не попал. Гризманн навесил на Месси, но опять точность подвела лидера Барселоны – его удар головой был неточным. Исключительно Лео пытался бить по воротам – на 72-й минуте в его активе было 7 попыток, тогда как все остальные игроки "Барселоны" пробили только два раза на всю команду. После удара со штрафного Доменек сделал классный сейв – кто бил, наверное, уточнять не приходится.

"Валенсия" выдержала давление "Барселоны", а на 77-й минуте забила второй раз. Каталонцы провалились в защите, абсолютно свободный Макси Гомес получил мяч в штрафной и обводным ударом поразил дальний угол. 2:0! Практически сразу Габриэль после подачи углового эффектно забил в падении, но Мансано отменил гол. Это было противоречивое решение арбитра, который дал указание перевыполнить удар с угла поля. Эпизод выглядел абсолютно "чистым". Последний шанс гостей в матче не использовал Месси, пробив выше со штрафного. Первый же действительно классный соперник Барселоны эпохи Сетьена сумел преодолеть каталонцев! "Валенсия" набрала 34 очка и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ, а вот Барса уже завтра может отпустить "Реал" на 3 пункта – соперником мадридцев станет "Вальядолид". К Кике Сетьену возникает все больше и больше вопросов, а вот Селадесу можно поаплодировать – "Валенсия" даже без Парехо и Родриго, который вышел лишь на замену, продемонстрировала солидную игру.

Старт Сетьена в "Барселоне" вызывает немало вопросов

Первый по-настоящему серьезный экзамен в статусе главного тренера "Барселоны" Кике Сетьен не сдал. Далеко не все удавалось уже в дебютном матче с "Гранадой", проблемы были даже со скромной "Ибицей", а "Валенсия" ярко обнажила проблемы "Барсы". Безусловно, в чем-то "летучим мышам" повезло, прежде всего в моменте с автоголом Альбы. Защитник "блаугранас" после этого эпизода вошел в историю, став рекордсменом каталонцев в 21-м веке. 4 гола в свои ворота в матчах Ла Лиги – таким "успехом" больше не может похвастаться ни один другой футболист "Барсы" (как среди действующих, так и среди бывших). Иронии придает то, что в ряды "блаугранас" Альба перешел именно из "Валенсии". Сетьен выпустил оптимальный, по мнению многих экспертов, треугольник в центре поля, который сформировали Артур, де Йонг и Бускетс. Однако, кроме привычного контроля мяча, "Барса" практически ничего не смогла противопоставить сопернику. Гости куда больше владели мячом – 73,52 процента, но что с того? "Пока мяч у нас, нам не забьют" – логика в таком утверждении, конечно, есть, но нужно забивать и самим, а с этим явно не сложилось. По ходу игры Сетьен вернулся к старой схеме, которую использовал еще Эрнесто Вальверде. Игра "сине-гранатовых" стала несколько более острой после появления Артуро Видаля. Месси пытался вести команду за собой, однако неудачно.

Заметно, что Барса еще не привыкла к новой схеме с тремя центрбеками, которую начал использовать Кике Сетьен. Второй гол "Валенсии" – яркое тому подтверждение. Серия коллективных позиционных ошибок привела к тому, что Макси Гомес абсолютно беспрепятственно забил второй гол, который стал решающим в поединке. И в некоторых других эпизодах атакующие игроки "летучих мышей" получали слишком много свободы у ворот тер Штегена. Закономерность триумфа "летучих мышей" подтверждает и статистика – хозяева по ожидаемым голами наиграли на 1,5 балла, тогда как у "Барселоны" аналогичный показатель составил лишь 0,86 xG.

73.52% - Barcelona have lost vs Valencia at Mestalla with just 73.52% possession; the highest ratio for a loser side in this #LaLiga season after their 73.71% possession in Granada. Styler#valenciabarca #Barcelona #Barca pic.twitter.com/XgBVf6jy2q — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2020

Месси не вытащил, тер Штеген старался – но тоже не вышло!

Безусловно, главным действующим лицом в составе "Барселоны" стал Лионель Месси. Аргентинец нанес сразу 11 ударов по воротам Доменека, однако так и не сумел забить хотя бы гол. Это лишь второй подобный случай в карьере аргентинца – впервые Лео не забил после аналогичного количества попыток, начиная с матча с "Депортиво" в 2017 году на "Камп Ноу". Лео старался, как мог, но один в поле не воин. "Барселоне" очень не хватает Луиса Суареса, ведь Гризманн пока не оправдывает ожиданий, а ожидать феерии от юного Фати пока слишком рано. Лионель вынужден был придумывать что-то фактически самостоятельно, но это не удавалось. Только выход Артуро Видаля помог лидеру "Барселоны" получить определенную свободу, после чего у ворот "Валенсии" пошли моменты. Впрочем, в составе "Барсы" нашелся еще один человек, к которому должно быть минимум претензий. Героическая игра тер Штегена помогла "Барселоне" избежать разгрома в первом тайме. Немецкий голкипер в очередной раз продемонстрировал свой топ-класс – чего стоит только эффектный сейв в моменте с пенальти, а также два подряд спасения после выстрелов Макси Гомеса и Гамейро. В пропущенных голах вины Марка-Андре абсолютно нет – там у него практически не было шансов. Если бы не тер Штеген, то судьба матча была бы решена еще до перерыва. Другие игроки "Барселоны" сыграли куда ниже своего уровня. Де Йонг, Гризманн, Умтити, Артур – все они и близко не продемонстрировали той игры, на которую способны.