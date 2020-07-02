Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вряд ли доработает до конца сезона, пишет Marca.

По сведениям издания, вероятное увольнение наставника связано с потерей лидерства в Примере и ухудшением отношений с футболистами.

Сообщается, что игроки сейчас не поддерживают тренерский штаб, поэтому решение об отставке Сетьена может быть принято уже в ближайшие дни.

После возобновления сезона "Барса" одержала три победы и трижды сыграла вничью.

Не пропустите: Окружение Гризманна недовольно Сетьеном и Месси. | http://soccernews.ru