Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вряд ли доработает до конца сезона, пишет Marca.
По сведениям издания, вероятное увольнение наставника связано с потерей лидерства в Примере и ухудшением отношений с футболистами.
Сообщается, что игроки сейчас не поддерживают тренерский штаб, поэтому решение об отставке Сетьена может быть принято уже в ближайшие дни.
После возобновления сезона "Барса" одержала три победы и трижды сыграла вничью.
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