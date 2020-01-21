Сетьен назвал бывшего игрока "Барселоны", которого он хочет вернуть в клуб

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, кого из бывших игроков клуба он вернул бы на "Камп Ноу".

"Иньесту. Хотя он ещё не завершил карьеру, может быть, нам удастся вернуть его", - цитирует Сетьена Sport.es.

Иньеста является воспитанником "Барсы", за основную команду он дебютировал в октябре 2002 года, а покинул клуб в мае 2018 года.

В составе "сине-гранатовых" легендарный испанец забил 57 голов и сделал 140 ассистов в 674 матчах. Сейчас он выступает за японский "Виссел Кобе".

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