Сетьен назвал Месси лучшим игроком всех времен

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Сетьен назвал Месси лучшим игроком всех временФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мнением о значимости Лионеля Месси в истории мирового футбола.

– Меняет ли триумф Месси на Кубке Америки его роль в истории футбола?

– Не для меня. Я не думаю, что игрок становится лучше благодаря количеству выигранных трофеев. Я смотрю, как игрок действует на поле, и решаю, нравится он мне или нет. Или, может, игрок хорош, но до определенного уровня не дотягивает.

Я уже много раз говорил, что Месси – лучший игрок всех времен. Или, по крайней мере, тех времен, что я застал, потому что я не видел игру Пеле в его лучшие годы.

Мне повезло наблюдать за игрой Месси на протяжении 14 или 15 лет. Из-за него все это время я хотел включить телевизор и смотреть игры "Барселоны", – сказал Сетьен.

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