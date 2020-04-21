Сетьен объяснил, почему не делает ставку на воспитанников академии "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал тот факт, что при нём к игре за основную команду не особо привлекаются воспитанники клубной академии.

"Я не тот человек, который сомневается в академии. Я выпускал молодых игроков, когда считал, что могу выиграть матч с ними на поле. Я являюсь верным последователем кантеры. Проблема в том, что никто из молодых игроков не убедил меня в том, что я должен убрать кого-то из основы", - пояснил Сетьен.

61-летний тренер возглавил "Барсу" в январе, заключив контракт до 2022 года.

Под руководством Сетьена "сине-гранатовые" провели 12 матчей: 8 побед, 1 ничья и 3 поражения.

Не пропустите: Уволить тер Штегена, вернуть Неймара и Тьяго, избавится от французов: испанские СМИ рассказали о новых сенсационных планах "Барселоны". | http://soccernews.ru