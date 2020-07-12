Сетьен объяснил, почему он не дает отдых Месси

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Сетьен объяснил, почему он не дает отдых Месси

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, почему он не может предоставить отдых нападающему команды Лионелю Месси.

"Конечно, Месси необходим отдых. Но проблема в том, что счет в матче с "Вильярреалом" был слишком скользким. Если бы мы забили больше голов в первом тайме, то игроки получили бы возможность отдохнуть. Команда явно была уставшей", - приводит слова Сетьена Goal.com.

Стоит отметить, что после возобновления сезона Месси во всех девяти матчах отыграл без замен.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 25 результативных передач.

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