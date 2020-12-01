Сетьен объяснил, почему подал в суд на "Барселону"

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что побудило его судиться с каталонским клубом.

"Они не выплатили мне компенсацию и даже не удосужились предложить какую-либо альтернативу. Не говоря уже о том, что из клуба мне не позвонили, чтобы сообщить об увольнении", - приводит слова Сетьена Sport.es.

62-летний специалист возглавлял "сине-гранатовых" с января по август 2020 года и не выиграл с командой ни одного трофея.

"Барса" отправила Сетьена в отставку после унизительного поражения от "Баварии" в Лиге Чемпионов со счётом 2:8.

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