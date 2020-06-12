Сетьен оценил готовность Месси к матчу с "Мальоркой"

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Сетьен оценил готовность Месси к матчу с "Мальоркой"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, в какой форме сейчас находится капитан каталонской команды Лионель Месси.

"Он в полном порядке и хорошо себя чувствует. Я не вижу проблем, которые могут помешать ему сыграть завтра", - цитирует Сетьена Marca.

Напомним, что на прошлой неделе звёздный аргентинец восстанавливался после небольшого повреждения квадрицепса.

В текущем сезоне Месси забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

Матч "Мальорка" - "Барселона" состоится в субботу, 13 июня, в 23:00 по московскому времени.

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