Сетьен оценил вероятность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

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Сетьен оценил вероятность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о том, удастся ли его клубу летом заполучить форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро и "нерадзурри" требуют её в полном объёме.

"Мы разговариваем о трансферах, но пандемия повлияет на многие вещи. Клубы окажутся в сложной экономической ситуации. По поводу Лаутаро я не настроен ни пессимистично, ни оптимистично. Мне нравятся хорошие футболисты, но я не питаю иллюзий", - цитирует Сетьена Goal.com.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче в составе "Интера".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сетьен нарывается на конфликт с Лео?И секунды не пройдёт , пастух вылетит на пастбище обратно!

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Питать иллюзии - любимое занятие сектантов Чучела Картоныча))

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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