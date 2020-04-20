Сетьен оценил вероятность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о том, удастся ли его клубу летом заполучить форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро и "нерадзурри" требуют её в полном объёме.

"Мы разговариваем о трансферах, но пандемия повлияет на многие вещи. Клубы окажутся в сложной экономической ситуации. По поводу Лаутаро я не настроен ни пессимистично, ни оптимистично. Мне нравятся хорошие футболисты, но я не питаю иллюзий", - цитирует Сетьена Goal.com.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче в составе "Интера".

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