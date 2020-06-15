Сетьен оценил возможность участия Суареса в матче с "Леганесом"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что он еще не решил, сыграет ли уругвайский нападающий Луис Суарес в стартовом составе в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".
"Я еще не принял решение насчет Суареса. Для начала мне нужно поговорить с ним. Нам нужно соблюдать осторожность. После такого длительного простоя у игроков возможны мышечные травмы", - приводит слова Сетьена Reuters.
Напомним, что в январе Суарес перенес операцию и выбыл из строя на четыре месяца. Благодаря пандемии коронавируса форвард сумел восстановиться к возобновлению сезона. В матче 28-го тура с "Мальоркой" (4:0) уругваец вышел на замену и отдал голевую передачу.
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
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