Сетьен оценил возможность участия Суареса в матче с "Леганесом"

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Сетьен оценил возможность участия Суареса в матче с "Леганесом"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что он еще не решил, сыграет ли уругвайский нападающий Луис Суарес в стартовом составе в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

"Я еще не принял решение насчет Суареса. Для начала мне нужно поговорить с ним. Нам нужно соблюдать осторожность. После такого длительного простоя у игроков возможны мышечные травмы", - приводит слова Сетьена Reuters.

Напомним, что в январе Суарес перенес операцию и выбыл из строя на четыре месяца. Благодаря пандемии коронавируса форвард сумел восстановиться к возобновлению сезона. В матче 28-го тура с "Мальоркой" (4:0) уругваец вышел на замену и отдал голевую передачу.

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